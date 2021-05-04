Seyir halindeki resmî araç alev aldı
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Seyir halindeki resmî araç alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki belediyeye ait resmi plakalı araç ön kaputu yanarak alev aldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki belediyeye ait resmi plakalı araç ön kaputu yanarak alev aldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı çiflikhat yolu sonunda meydana geldi. Ceyhan Belediyesi Personel A.Ş. Müdürü Hakkı Bulut'un 01 VL 033 plakalı makam aracı olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde büyük hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ADANA

Seyir halindeki resmî araç alev aldı
Seyir halindeki resmî araç alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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