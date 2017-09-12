Seyir Halindeki Pamuk Yüklü Tır Yandı

Van'ın Başkale ilçesinde pamuk yüklü tır, seyir halinde alev alarak kullanılamaz hale geldi.



Van-Başkale karayolu Yeni Mahalle mevkisinde Hasan Arslan yönetimindeki pamuk yüklü 33 EEP 92 plakalı tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.



Tırın arkasından dumanların yükseldiğini gören Arslan, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine sevk edilen Başkale Belediyesi itfaiye ekipleri, pamukların alev alması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını güçlükle söndürdü.



Yangın sonrasında tır kullanılamaz hale geldi, dorsedeki pamuk da tamamen yandı.