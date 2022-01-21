SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE AYDINLATMA DİREĞİ DÜŞTÜ

BAHÇE, OSMANİYE (DHA) - MERSİN'de seyir halindeyken üzerine aydınlatma direği düşen otomobilin sürücüsü Mustafa Ciğer, kazadan yara almadan kurtuldu.

Akdeniz ilçesi Zeytinli Bahçe Caddesi 4935. Sokak'ta seyreden Mustafa Ciğer idaresindeki 33 AIK 216 plakalı otomobilin üzerine, bilinmeyen nedenle aydınlatma direği düştü. Ön camdan içeri giren direğin kolu direksiyon kısmına saplandı. Şoke olan Ciğer, otomobilini durdurup dışarı çıktı. Olayı gören çevredekiler, polis ve 112 acil ekiplerine haber verdi. Ciğer, olaydan yara almadan kurtuldu, polis inceleme başlattı. Aydınlatma direği olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı. Olayın şokunu atlatamadığını belirten Ciğer, "Bir anda üzerime düştü. Cam patlayınca hemen geri kaçtım. Dikkat etmek lazım" dedi.