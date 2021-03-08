Seyir halindeki otomobilin önüne atlayan genç ağır yaralandı

BURSA'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Doğukan Ş. seyir halindeki otomobilin önüne atladı. Otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan Doğukan Ş. tedavi altına alındı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Caddesi, Merinos Batçığı mevkiinde meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Doğukan Ş., caddeye çıkarak koşturmaya başladı. Bir süre sonra Nizam K. idaresindeki 16 ABE 339 otomobilin önüne atlayan Doğukan Ş., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü Nizam K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğukan Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan Doğukan Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü Nizam K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN