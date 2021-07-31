Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı
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Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı Yanan araçtan geriye hurda yığını kaldı Başakşehir'de seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

Yanan araçtan geriye hurda yığını kaldı

İSTANBUL - Başakşehir'de seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Vatandaşların müdahalesi ile söndürülen yanın ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir Altınşehir Mahallesi Hayat Sokak'ta seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı ve sonrası ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı
Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı
Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı
Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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