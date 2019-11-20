Seyir halindeki otomobile tomruk yuvarlandı
Ordu'da seyir halinde ilerleyen bir aracın üzerine tomruk yuvarlandı.
Ordu'da seyir halinde ilerleyen bir aracın üzerine tomruk yuvarlandı.
Olay, Kabadüz ilçesi Turnalık Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.A. idaresindeki 35 AG 8414 plakalı otomobilin yan tarafına tomruk yuvarlandı. Sürücünün şaşkına döndüğü olay sonrası aracın hava yastıkları patlarken, kazada yaralanan olmadı.
Öte yandan tomrukların üst noktada kesim yapılan bölgeden yuvarlandığı öğrenildi. - ORDU