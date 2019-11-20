Seyir halindeki otomobile tomruk yuvarlandı
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Seyir halindeki otomobile tomruk yuvarlandı

Ordu'da seyir halinde ilerleyen bir aracın üzerine tomruk yuvarlandı.

20.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:30
Seyir halindeki otomobile tomruk yuvarlandı

'da seyir halinde ilerleyen bir aracın üzerine tomruk yuvarlandı.


Olay, ilçesi Turnalık Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.A. idaresindeki 35 AG 8414 plakalı otomobilin yan tarafına tomruk yuvarlandı. Sürücünün şaşkına döndüğü olay sonrası aracın hava yastıkları patlarken, kazada yaralanan olmadı.


Öte yandan tomrukların üst noktada kesim yapılan bölgeden yuvarlandığı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA
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