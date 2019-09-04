Seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 ölü

04.09.2019 08:55

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir şahıs sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Umut Mahallesi 3869 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Bayram Akkaya (47) ile husumetli olduğu şahıslar arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından husumetliler gece yarısı tekrar karşılaştı. Karşılaşma neticesinde kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, Akkaya idaresindeki 09 ACH 54 plakalı seyir halindeki hafif ticari araca tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Akkaya,başından ve bacağından vurularak otomobilin içerisinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası şüpheli şahıslar olay yerinden otomobil ile uzaklaştı. Polis sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, savcının incelemesinin ardından Bayram Akkaya'nın cansız bedeni ambulans ile İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı. Saldırıyı duyarak olay yerine gelen Akkaya'nın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan, polis ekipleri Bayram Akkaya'yı öldüren iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA