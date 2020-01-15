Seyir halindeki otomobilden düşen çocuğun babası hakkında işlem başlatıldı

15.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:56

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin açılan kapısından yola savrulan çocuğun babasına "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sobran Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden bir otomobilin virajı aldığı sırada arka kapısının açılması sonucu 3 yaşındaki kız çocuğunun yola düşmesine ilişkin inceleme başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüsünden araca ve sürücüsüne ulaşan jandarma ekipleri, kız çocuğu E.B.Ç'nin babası Y.Ç'yi ifadeye çağırdı.

Y.Ç, ifadesinde, kızının aracın kapısını seyir anında iken bir anda açtığını, emniyet kemeri takılı olmadığı için yola savrulduğunu, büyük panik yaşadıklarını ancak çocuğunda herhangi bir yaralanma olmadığı için hastaneye ve kolluk kuvvetine müracaat etmediğini söyledi.

Baba hakkında "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan işlem başlatıldı.

Alaşehir'in Sobran Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden bir otomobilin virajı aldığı sırada arka kapısının açılmasıyla 3 yaşlarında bir kız çocuğunun yola düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Kaynak: AA