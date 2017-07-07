Seyir Halindeki Otomobilden Çıkan Dumanlar Paniğe Neden Oldu

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı İsmail A. yönetimindeki 11 EE 823 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilden çıkan dumanı fark eden sürücü aracını hemen yolun sağına çekti. Dumanlara yangın tüpüyle müdahale eden sürücü, yangını büyümeden önledi.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de gerekli kontrolleri yapmasının ardından araç sanayiye götürüldü. - BİLECİK