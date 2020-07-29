Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
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Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı İzmir'in Çiğli ilçesinde, seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

29.07.2020 23:49 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:32

Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde, seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen otomobili, yolun sağına çeken sürücü iddiaya göre aracını bırakarak kaçtı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Anadolu Caddesi Balatçık Kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir sürücü Chevrolet marka 35 AV 8077 plakalı otomobili ile caddede seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yolun sağına çekti. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle otomobil alev topuna döndü. Sürücü iddiaya göre olay yerinden kaçarken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Kaynak: İHA

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