SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN - Haberler
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SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6345 sokakta meydana geldi. Berkcan Yıldırım'ın kullandığı 07 ANM 396 plakalı otomobilin motor bölümü, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevler arasında kalan otomobilden inen Berkcan Yıldırım, durumu 112'ye bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu otomobil kullanılamaz hale geldi.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tragger, Yangın, Kepez, Gazi, Güncel, Haberler

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