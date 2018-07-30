Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
İzmit'te seyir halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
İzmit'te seyir halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 17 Ağustos Bulvarı Esentepe Sokağı'nda Binali Sönüksün'ün kullandığı 41 EL 036 plakalı otomobilin seyir halindeyken motor kısmından duman yükseldi.
Alev alan otomobili söndürmekte güçlük çeken sürücü, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı.
İtfaiye yangını köpük sıkarak söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.