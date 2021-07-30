Seyir halindeki otomobilde sürücüyü öldüren 4 şüpheli adliyede (2)

2 TUTUKLAMAKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Ahmet Seçgin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen A.Ç. ve N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 TUTUKLAMA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Ahmet Seçgin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen A.Ç. ve N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.S. ile B.F. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu