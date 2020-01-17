SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU
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SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

ADANA'da otomobiliyle seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhlid El Alluş Nasır (23), kimliği belirsiz kişi ya kişilerin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralandı.

17.01.2020 05:33 | Son Güncelleme: 17.01.2020 05:33
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

'da otomobiliyle seyir halinde olan uyruklu Muhlid El Alluş Nasır (23), kimliği belirsiz kişi ya kişilerin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralandı. 

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez ilçesi 20035 Sokak'ta meydana geldi. 01 DRC 17 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Muhlid El Alluş Nasır, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Otomobile 3 el ateş eden şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobil ise sokaktaki bir iş yerinin kepengine çarptı. Saldırıda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Nasır, araçta yanında olan kuzeni ve bir mahalle sakini tarafından özel araçla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nasır, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay yerindeki incelemesini tamamlayan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------Olay yerinden görüntüOtomobilden görüntüPolislerin çalışmasından görüntüOtomobildeki kurşun izleriYerdeki boş kovan

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Kaynak: DHA
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