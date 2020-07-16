Seyir halindeki otomobilde çıkan yangını söndüren zabıtaya ödül Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, seyir halindeki otomobilde çıkan yangını söndüren zabıta Enes Doğan'ı altınla ödüllendirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, seyir halindeki otomobilde çıkan yangını söndüren zabıta Enes Doğan'ı altınla ödüllendirdi.

Başkan Hayrettin Güngör, Trabzon Caddesi üzerinde seyir halindeyken yanan otomobili, görevi sırasında söndüren Doğan'ı, makamında kabul etti.

Zabıta memuruyla bir süre görüşen Güngör, Doğan'ı tebrik edip altınla ödüllenirdi.

Güngör, yaptığı açıklamada, yanmakta olan araca hemen müdahale edip, yangın söndürme tüpü ile herhangi bir kaza bela olmadan söndürmesinden dolayı Doğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA