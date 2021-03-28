Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı

Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel
Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı.

Asansörde kaldığını düşünen genç kıza itfaiye eri sevgilisinden şaşırtan evlilik teklifi
Asansörde kaldığını düşünen genç kıza itfaiye eri sevgilisinden şaşırtan evlilik teklifi
Damak ağrısı için diş doktoruna giden kadın, tedavi için siniri kesilince yüz felci oldu
Damak ağrısı için diş doktoruna giden kadın, tedavi için siniri kesilince yüz felci oldu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobillerde hasar meydana geldi. 

Olay, saat 22.00 sıralarında D-100 yolu Karabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muhammet Altıntaş yönetimindeki 41 F 8626 plakalı otomobilin motor kısmında çıkan yangın, yoğunlaşan trafik nedeniyle arkasında bulunan İbrahim Pankaduz'un kullandığı 34 PA 9236 plakalı otomobile de sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, her iki otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle her iki otomobilde de hasar oluştu. Yangın nedeniyle tutanak tutuldu.

Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı
Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı
Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı
Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı
Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı
Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Semih Yalçın Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Bahar Candan Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Fatih Terim Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 23:57:04. #1.14#
title