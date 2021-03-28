Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, arkasındaki otomobile de sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobillerde hasar meydana geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında D-100 yolu Karabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muhammet Altıntaş yönetimindeki 41 F 8626 plakalı otomobilin motor kısmında çıkan yangın, yoğunlaşan trafik nedeniyle arkasında bulunan İbrahim Pankaduz'un kullandığı 34 PA 9236 plakalı otomobile de sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, her iki otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle her iki otomobilde de hasar oluştu. Yangın nedeniyle tutanak tutuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU