Seyir halindeki otomobil yandı, sürücü gözyaşlarına boğuldu
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Seyir halindeki otomobil yandı, sürücü gözyaşlarına boğuldu

25.12.2020 22:56 | Son Güncelleme: 25.12.2020 23:03

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir araç alevlere teslim oldu.

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir araç alevlere teslim oldu. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Hükümet Kavşağında meydana geldi. Şenol K Atatürk Bulvarı'ndan Hükümet konağına doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple otomobilde alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını kenara çekti. Alev alan aracı gören diğer vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzeri olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler araçta çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu otomobil motor kısmı büyük zarar gördü. Arabası yanan sürücü uzun süre kaldırımda oturarak yanan otomobile bakıp gözyaşlarına boğulması yürekleri burktu. Yanan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yangın çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA

Seyir halindeki otomobil yandı, sürücü gözyaşlarına boğuldu
Seyir halindeki otomobil yandı, sürücü gözyaşlarına boğuldu
Seyir halindeki otomobil yandı, sürücü gözyaşlarına boğuldu
Seyir halindeki otomobil yandı, sürücü gözyaşlarına boğuldu
Seyir halindeki otomobil yandı, sürücü gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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