Seyir halindeki otomobil yandı
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Seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir otomobil seyir halinde iken yanmaya başladı.

Malatya'da bir otomobil seyir halinde iken yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Darende İlçesi Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Gökduman idaresindeki 06 GME 74 plakalı Tofaş marka otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken elektrik kontağı nedeniyle yanmaya başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yanan otomobil otomobil kullanılmaz hale geldi. - MALATYA

Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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