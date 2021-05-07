Seyir hâlindeki otomobil yandı

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Burdur'un Bucak ilçesi Kestel yolu üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Şencan'a ait 15 AB 268 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilde bulunan 3 kişi kendilerini dışarı atarak hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı