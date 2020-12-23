Seyir halindeki otomobil yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Seyir halindeki otomobil yandı

23.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:40

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Nazilli'den Aydın istikametine giden K. E.'nin kullandığı 09 KZ 402 plakalı otomobilin motor kısmında, Dallıca Kavşağı mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü yol kenarına çektiği araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyir halindeki otomobil yandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 20:41:31. #1.14#
title