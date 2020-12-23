Seyir halindeki otomobil yandı
23.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:40
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Nazilli'den Aydın istikametine giden K. E.'nin kullandığı 09 KZ 402 plakalı otomobilin motor kısmında, Dallıca Kavşağı mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü yol kenarına çektiği araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun