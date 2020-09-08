Seyir halindeki otomobil yandı
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Seyir halindeki otomobil yandı

Düzce'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

08.09.2020 21:08 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:13

Düzce'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Akçakoca istikametinde seyreden A.K. idaresindeki 81 AVV 025 plakalı otomobil, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Kabalak rampaları mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücü, araçtan inerek uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: AA

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