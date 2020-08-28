Seyir halindeki otomobil yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seyir halindeki otomobil yandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

28.08.2020 17:06 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:10

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muhittin Güngör idaresindeki 48 SY 572 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Gazeller mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Aracı durduran Güngör, motor kısmında yangın çıktığını gördü. Bunun üzerine Güngör'ün yakınları araçtan inerek, olay yerinden uzaklaştı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün yakınlarındaki arazözleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kiralık olduğunu öğrenilen otomobilde yanan bir çantada, sürücüye ait 2 bin avro, 5 bin 700 lira, kimlik, kredi kartları, 3 altın yüzük, cep telefonu ve elbiselerin bulunduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle bir süre kapanan kara yolu daha sonra ulaşıma açıldı.

Seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor Ekonomi
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi Ekonomi
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Esenyurt'ta korkunç cinayet! Tartıştığı dayısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta korkunç cinayet! Tartıştığı dayısını bıçaklayarak öldürdü
Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu
Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Faik Öztrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Ozan Güven Onur Saylak
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mauricio Lemos Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tv Türk Eylül Milli
Şu an buradasınız: Seyir halindeki otomobil yandı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 17:10:46. #1.15#
title