Seyir halindeki otomobil yandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
14.08.2020 22:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:29
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Süleyman Bakır idaresindeki 31 F 3810 plakalı otomobilde Köprübaşı mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Aracından duman çıktığını fark eden sürücü, otomobilinden inerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA