Seyir halindeki otomobil yandı
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Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Seyir halindeki otomobil yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

31.03.2020 00:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 00:51
Seyir halindeki otomobil yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karaçulha Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 48 HH 968 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edip araçtan inen sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istenmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye grup amirliği ekipleri sevk edildi.

Patlama riski bulunan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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