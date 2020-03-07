Seyir halindeki otomobil yandı
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Seyir halindeki otomobil yandı

Çorum'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

07.03.2020 00:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:41
Seyir halindeki otomobil yandı

'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.


Olay, Çorum-Osmancık yolu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan Tuğrul Y.'nin (33) kullandığı 44 BN 585 plakalı otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede otomobili tamamen saran yangın Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Ö. yaralanmazken, otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeni ile trafiğe kapatılan yol itfaiyenin söndürme çalışmalarının ardından tekrar açıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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