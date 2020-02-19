Seyir halindeki otomobil yandı
Edirne'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Edirne'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Olay, Atakan Ö. idaresindeki 22 AAY 792 plakalı otomobil, Kıyık Caddesi'nde alev aldı. Araç sürücüsü ve araçta bulunan kişiler araçtan inerek son anda kendilerini kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE