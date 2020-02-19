Seyir halindeki otomobil yandı
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Seyir halindeki otomobil yandı

Edirne'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.

19.02.2020 23:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:52
Seyir halindeki otomobil yandı

'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.


Olay, Atakan Ö. idaresindeki 22 AAY 792 plakalı otomobil, Kıyık Caddesi'nde alev aldı. sürücüsü ve araçta bulunan kişiler araçtan inerek son anda kendilerini kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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