Seyir halindeki otomobil yandı
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Seyir halindeki otomobil yandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

24.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:05
Seyir halindeki otomobil yandı

'nın merkez ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Ceyhan ilçesi istikametine 01 ASN 59 plakalı otomobiliyle ilerleyen Ahmet Çelen, aracının ön bölümünden dumanlar yükseldiğini fark etti.

Çelen'in yol kenarına park ettiği otomobil kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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: Seyir halindeki otomobil yandı
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