Seyir halindeki otomobil yandı
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Seyir halindeki otomobil yandı

Adıyaman'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

04.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:20
Seyir halindeki otomobil yandı

'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.


Türkiye Petrolleri istikametinden şehir merkezi istikametine ilerleyen Ercan Gezer yönetimindeki 44 ET 835 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Türkiye Petrolleri Kavşağından motor kısmından dumanlar yükselen otomobili sürücüsü park etti. Çevredeki petrol istasyonu çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın otomobilin diğer kısımlarına sıçramadan söndürdü.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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