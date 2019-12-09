Seyir halindeki otomobil yandı
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Seyir halindeki otomobil yandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

09.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:35
Seyir halindeki otomobil yandı

'nun ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Araç ilçe merkezinde sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki 37 DS 183 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Birden büyüyen yangına Araç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yanan otomobil söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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