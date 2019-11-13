Seyir halindeki otomobil yandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil yandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kayıkçılar köyünde meydana geldi. O.D. yönetimindeki 67 NB 448 plakalı otomobilden, seyir halindeyken bir anda dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurarak araçtan indi.
Otomobilin yanmaya başladığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.