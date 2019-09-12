Seyir halindeki otomobil yandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi.
Sümer Mahallesi'nden Bakırlı istikametine giden Yaşar Y. yönetimindeki 20 UA 857 plakalı otomobilin motor kısmından 1072 Sokak'ta dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark edip otomobili yol kenarına park eden sürücü, araçtan dışarı çıktı.
Dumanların yerini alevlere bıraktığı yangını çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
Olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipler alevleri söndürdü. yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Bu arada otomobilin alevler içerisinde kalması, cep telefonu kamerasına yansıdı.