Seyir halindeki otomobil yandı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde seyir halinde olan 34 PAV 20 plakalı beyaz otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracından inerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin alev alan motor kısmına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

(İHA)

Kaynak: İHA