Çaycuma ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Çarşanba'ya ait olan 67 ZU 901 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi ışıklarında bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Alevlerin yükseldiği araçtan kendisini dışarı atan sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.



Olay yerine gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracı kısa sürede söndürdü.

Sağlık ekiplerinin Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırdığı ve ilk tedavisinin ardından, vücudundaki yanıklar nedeniyle sürücü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.