Seyir halindeki otomobil yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da seyir halindeyken motor kısmı tutuşan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da seyir halindeyken motor kısmı tutuşan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Yunus Emre Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 23 ACN 009 plakalı otomobilin bir anda motor kısmı alev aldı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı hemen sağa çekerek kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi. - ELAZIĞ

Seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title