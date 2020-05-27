Seyir halindeki otomobil yanarak, kullanılmaz hale geldi
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Seyir halindeki otomobil yanarak, kullanılmaz hale geldi

Seyir halindeki otomobil yanarak, kullanılmaz hale geldi Isparta'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında başlayan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

27.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:45

Seyir halindeki otomobil yanarak, kullanılmaz hale geldi

ISPARTA - Isparta'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında başlayan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 12.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi 153. cadde üzerinde meydana geldi. Okay K. yönetimindeki 07 NB 529 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden bir anda alevler yükseldi. Alevleri gören sürücü, aracını durdurarak kendisini dışarıya attı. Kısa sürede alevler büyürken, çevredeki iş yerlerinden getirilen yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil yanarak, kullanılmaz hale geldi

Kaynak: İHA

Manşet

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