Seyir halindeki otomobil TEM Otoyolunda alev topuna döndü
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Seyir halindeki otomobil TEM Otoyolunda alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Seyir halindeki otomobil TEM Otoyolunda alev topuna döndü

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

TEM Otoyolunda Ankara istikameti üzerinde seyir halinde olan plaka ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobilde Hendek ilçesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekerek, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Seyir halindeki otomobil TEM Otoyolunda alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil TEM Otoyolunda alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:36:01. #1.14#
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