Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önce tellere çarpan otomobil sonrasında takla attı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önce tellere çarpan otomobil sonrasında takla attı. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirmendere istikametinden Gölcük istikametine gitmekte olan R.K. idaresindeki Honda marka 16 AKV 788 plakalı otomobil Gölcük Donanma ışıklar mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tellere çarptı. Ardından takla atarak yol kenarına sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönmüş otomobilin içerisinde bulunan R.K. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Öte yandan, alkollü olduğundan şüphelenilen sürücü, trafik polislerinin uzattığı alkolmetreyi üflemeyi reddedince küçük çaplı tartışma meydana geldi. R.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Enes Azmak/İHA)

Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı

Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı

Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı

Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı

Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı

Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı

Seyir halindeki otomobil tellere çarpıp takla attı

Karabük'te otomobil 150 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil 150 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

 MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

 Çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya getirildi

Çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya getirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title