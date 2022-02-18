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Seyir halindeki otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki otomobil takla attı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Seyir halindeki otomobil takla attı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa - Hayrabolu yolunda Yağcı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. idaresindeki 59 SG 250 plakalı otomobil, seyir halinde iken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine, 112 Acil Sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza bölgesine giden ekipler, ters dönen araçtan sürücüyü çıkardı. Kazada hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edilirken, polis ekipleri kaza bölgesinde inceleme başlattı. Kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan Süleymanapaşa - Hayrabolu yolu trafiği, aracın çekilmesinden sonra normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki otomobil takla attı

Seyir halindeki otomobil takla attı

Seyir halindeki otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Hayrabolu, Otomobil, Tekirdağ, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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