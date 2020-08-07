Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 yaralı Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 yaralı Bilecik'te seyir halindeyken takla atan araç sürücüsü yaralandı.

Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeyken takla atan araç sürücüsü yaralandı. İtfaiye erleri aracın aküsündeki kutup başını sökmek için demir çubuk kullanılırken, yaşanan kısa devrede çıkan kıvılcım korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 59 AAL 347 plakalı otomobil sürücü Bilge K., TOKİ rampasında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan toprak zemine çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak, ters bir şekilde su kanalına düştü. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çıkan kıvılcımlar itfaiye erlerini korkuttu.

Kaza sonrası olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri takla atan araçtan yaşanacak bir yangın ihtimaline karşı aracın aküsündeki kutup başını sökmeye çalıştılar. Bu sırada demir bir çubuk kullanırken, çubuğun araca eğmesinden sonra kısa devre meydan geldi. Bu esnada çıkan kıvılcımlar itfaiye erlerini korkuttu.

Bilecik-Bozüyük karayolu trafik polislerince kontrollü bir şekilde tek taraflı verilirken, kazalı aracın çekici yardımı ile kaldırılması sonucu yol normale döndü. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA