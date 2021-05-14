Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü Niğde'de seyir halindeki otomobil takla attı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü

NİĞDE - Niğde'de seyir halindeki otomobil takla attı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Olcay C. (31), yönetimindeki 51 HT 383 plakalı otomobil, Yeşilburç köyü çevre yolunda kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sürücü Olcay C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olcay C.'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü
Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü
Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü
Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ

Boşanmaktan vazgeçiremediği karısını kaçıran koca, engel olmaya çalışan ailesini de aracıyla ezdi
Boşanmaktan vazgeçiremediği karısını kaçıran koca, engel olmaya çalışan ailesini de aracıyla ezdi
İsrail'in saldırılarını protesto eden çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi
İsrail'in saldırılarını protesto eden çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi
Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken canından oldu
Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken canından oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Mete Kalkavan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 01:06:16. #1.14#

title