Seyir halindeki otomobil domuz sürüsüne çarptı

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde seyir halindeki otomobil, domuz sürüsüne çarptı. Kaza anları başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Tarsus-Çamlıyayla karayolu Kızılalan mevkiinde seyir halinde olan, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önüne çıkan domuz sürüsüne çarptı. Domuzları son anda gören sürücü frene basmasına rağmen kazanın önüne geçilemedi. Kaza anları ise başka bir otomobilin araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde seyir halindeki otomobilin biranda önüne çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için frene bastığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca sürüden bir domuzun çarpmanın etkisiyle bacağından yara almasına rağmen koştuğu görüldü.