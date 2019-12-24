Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı
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Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Diyarbakır'da bir otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

24.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:44
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

'da bir otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araç, kullanılamaz hale geldi.


Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 52 EM 705 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracının yandığını gören sürücü, otomobili sağa çekip araçtan yara almadan kurtulmayı başardı.


Yangını gören çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yangın nedeni ile yol kullanıma kapanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangının söndürülmesinin ardından araç çekici yardımı ile bölgeden kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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