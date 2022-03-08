Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında sürücü kendisini son anda dışarı atarak hayatını kurtardı.

Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında sürücü kendisini son anda dışarı atarak hayatını kurtardı.

Olay, Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 UE 859 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan yangının çıktığı anda aracında bulunan sürücünün, kendisini son anda otomobilinden atarak kurtulduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Otomobil, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title