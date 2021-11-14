Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karadeniz Devlet Sahil Yolu Hanboğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lütfi Şirin idaresindeki 52 RD 703 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobilinden inen sürücü Lütfi Şirin ve çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

İki kadının öldüğü korkunç kazanın bugüne kadarki en net görüntüleri çıktı

İki kadının öldüğü korkunç kazanın bugüne kadarki en net görüntüleri çıktı

 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Araçta sıkışan ünlü eğitmenin bacağı koptu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Araçta sıkışan ünlü eğitmenin bacağı koptu

 Bariyerlere çarpıp 150 metre sürüklenerek takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı...O anlar kamerada

Bariyerlere çarpıp 150 metre sürüklenerek takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title