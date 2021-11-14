Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karadeniz Devlet Sahil Yolu Hanboğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lütfi Şirin idaresindeki 52 RD 703 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobilinden inen sürücü Lütfi Şirin ve çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

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