Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Mersin'de seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alev alev yandı.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

MERSİN - Mersin'de seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesi civarında, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, seyir halinde iken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsünün trafik ışıklarında inerek uzaklaştığı öğrenilen araçtaki yangın, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada da yer alan görüntülerde, alevler arasında kalan otomobilin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği görülürken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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