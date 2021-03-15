Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

15.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:51

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çerkeş'ten Karabük'e seyir halinde olan Semir Eser (20) idaresindeki 37 PC 091 plakalı Fiat marka otomobil Eskipazar ilçesine bağlı İmanlar köyü yakınlarında biranda alev almaya başladı. Otomobilini yolun kenarına çeken sürücü ile yanında bulunan Engin Can Göktaş (18) kendini araçtan dışarı atarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtardı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye erlerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

-İHA-

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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