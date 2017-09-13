Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu



SAMSUN - Samsun'da seyir halindeyken alev alan otomobil cayır cayır yandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Balaç Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara yolu istikametinde seyir halinde olan K.Ö.'nün kullandığı 06 ZZZ 70 plakalı otomobil birden alev aldı. Aracın alev aldığını fark eden ve araçta yalnız olan K.Ö. araçtan inerek uzaklaştı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiyeciler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otomobilin sürücüsü K.Ö. yangından yaralanmadan kurtuldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.