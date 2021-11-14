Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken çıkan yangında alev topuna döndü.

Olay, Samsun-Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk P. yönetimindeki 61 NH 758 plakalı otomobilin motor kısmından yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü otomobili durdurup kendini dışarı attı ve 112'yi aradı. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. - SAMSUN