Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da yaklaşık 42 dereceyi bulan sıcak havaya dayanamayan otomobil yanarak alev topuna döndü.

Şanlıurfa'da yaklaşık 42 dereceyi bulan sıcak havaya dayanamayan otomobil yanarak alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Aracı yol kenarına park eden sürücü, kaputu açtığında alevlerin çıktığını gördü. Kısa sürede büyüyen yangın aracın diğer kısımlarına da sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücüler alev topuna dönen araca müdahale edemedi. Araç herkesin gözü önünde yanarak küle döndü. Aracın yanma anı cep telefonu ile görüntülendi. - ŞANLIURFA

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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