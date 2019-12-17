Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, 3 kişi ölümden döndü

17.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:16

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otomobilde bulunan 3 kişi ölümden döndü. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.



Yangın, merkez Yıldırım İlçesi 152 evler metro istasyonunun önünde seyir halinde olan bir otomobilde çıktı. Otomobil trafikte ilerlerken ön kısmında önce kıvılcım çıktı daha sonra alevler yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.



Yangının çıkış sebebi bilinmezken, otomobilde bulunan 3 kişi canını son anda kurtardı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İHA